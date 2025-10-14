Mondiale in salita. Il Corriere della Sera sugli azzurri: "L'Italia vuole blindare il play-off"

Il Corriere della Sera oggi in edicola nella propria sezione sportiva si concentra anche sull'Italia, pronta a scendere in campo per un nuovo match di qualificazione al Mondiale 2026. Gli azzurri infatti questa sera ospiteranno Israele al Bluenergy Stadium di Udine, un match che potrebbe regalare la certezza dei play-off al gruppo guidato dal CT Gennaro Gattuso. La strada per il Mondiale sembra in salita ma il primo piccolo passo dell'Italia potrebbe essere proprio quello di blindare il secondo posto.

La vittoria su Israele scongiurerebbe ogni rischio di un'eventuale eliminazione diretta dal girone, potendo permettere agli azzurri di concentrarsi già dalle prossime settimane sul play-off. Il primo posto infatti è praticamente impossibile da raggiungere, visto che la Norvegia gode di una differenza reti troppo ampia ed è ancora a punteggio pieno dopo sei match disputati.

La coppa del Mondo quindi sembra passare proprio dagli spareggi, che potrebbero arrivare anche in caso di mancata vittoria questa sera. All'Italia infatti in questo caso basterebbe un punto nelle prossime due sfide contro Moldavia e Norvegia per essere certa del secondo posto. Ma chiaramente l'obiettivo degli azzurri sarà chiudere la pratica oggi a Udine, una città blindata e dove si vorranno scongiurare in ogni modo gli scontri.