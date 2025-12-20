Bremer verso il ritorno da titolare, Tuttosport apre in prima pagina: "Totem Juve"
TUTTO mercato WEB
"Bremer, totem Juve". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport dedicato al difensore della Juventus che tornerà titolare. Match molto affascinante questa sera a Torino. All'Allianz Stadium la squadra di Spalletti ospiterà la Roma in una sfida nella sfida fra due tecnici che si sono seduti in passato sulla panchina avversaria (Gasperini solo nelle giovanili bianconere).
Titolo anche dedicato alla vittoria del Bologna in semifinale di Supercoppa Italiana. Dopo l'1-1 dei tempi regolamentari e supplementari, la squadra di Vincenzo Italiano ha superato l'Inter ai calci di rigore. Questo quanto scrive il quotidiano: "Fuori gli 'intrusi'. Bologna in finale".
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Marco Conterio Le tante (troppe) anime del Milan anche sul mercato di gennaio. Ok il profilo della punta ma su Thiago Silva c'è una firma chiara (e non è Allegri). Per l'estate c'è un bivio tra investimenti e contentimento
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Lega Serie A, arriva la risposta ai tifosi rimasti bloccati in aereo: "Rimborsi e abbonamento a DAZN"
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile