Il flop delle italiane tra sconfitte e infortuni, La Repubblica: "Champions a rischio"

"Il flop delle italiane tra sconfitte e infortuni: Champions a rischio" scrive La Repubblica in edicola quest'oggi soffermandosi sul flop di Inter, Atalanta e Juventus rispettivamente contro il Bodø/Glimt per 3-1, Borussia Dortmund 2-0 e Galatasaray 5-2 nei match di andata dei playoff. Per passare agli ottavi le tre italiane dovranno faticare nella gara di ritorno.

Quella messa peggio è la Juventus che dovrebbe segnare 3 gol senza incassarne per andare ai supplementari. La formazione di Spalletti paga il pessimo secondo tempo e l'espulsione di Cabal che ha compromesso la sfida in Turchia.

Inter intanto in ansia per Lautaro Martinez. Sul sintetico stropicciato di Bodø si è fatto male a un polpaccio Lautaro, che oggi sarà sottoposto a risonanza magnetica. In attesa di un verdetto, è realistico che lo stop possa essere di almeno tre o quattro settimane.