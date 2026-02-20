Staffetta scozzese, Il Mattino titola così: "McTominay a rischio, pronto Gilmour"
"Staffetta scozzese: McTominay a rischio, pronto Gilmour": come ogni giorno, anche oggi Il Mattino dedica un titolo in prima pagina alle vicende del Napoli ed è quello appena riportato. In dubbio dunque la presenza della scozzese ex United in vista dell'imminente turno di campionato: in caso di forfait, pronto il connazionale.
La formazione di Antonio Conte giocherà domenica alle 15.00, a Bergamo contro l'Atalanta. I nerazzurri sono reduci dal ko nell'andata dei playoff di Champions contro il Borussia Dortmund e la prossima settimana avranno il ritorno: occasione per tornare al successo e avvicinare il Milan secondo.
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto
