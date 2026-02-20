Da Bernardo Silva a Celik, dalla punta al budget portiere, La Stampa: "Juve, è già futuro"
"Juve, è già futuro" scrive La Stampa in edicola quest'oggi soffermandosi sulle scelte e i movimenti del club bianconero in vista della prossima stagione. Per convincere Spalletti servirà un grande mercato. Il club juventuno guarda ai conti e punta i big a parametro zero: sogno Bernardo Silva, stretta Senesi, rilancio Kessié.
Damien Comolli dovrà programmare una campagna acquisti sostenibile, per rispettare i paletti imposti dal Fair Play finanziario servono equilibrismi circensi. Per questo si guarda con interesse al mercato degli svincolati. Il più vicino sarebbe Celik della Roma che sarebbe già stato bloccato per l'estate.
La quasi totalità del budget (che dipenderà molto dalle cessioni) sarà invece investito su due pedine: il centravanti e il portiere. Per l'attacco potrebbe tornare in voga il nome di Kolo Muani mentre per la porta il primo candidato sembra essere Marco Carnesecchi dell'Atalanta.
