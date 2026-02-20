Rossoblù bene in Norvegia, La Repubblica (ed. Bologna): "Castro prenota gli ottavi"
Si parla anche di calcio oggi in prima pagina su La Repubblica, per quanto riguarda l'edizione di Bologna. Spazio alla formazione di Italiano, ieri vittoriosa in Europa League. Di seguito il titolo ad essa dedicato: "Il Bologna sbanca in Norvegia: Castro prenota gli ottavi". Vittoria per 1-0 contro il Brann nell'andata dei playoff, decisiva la rete dell'argentino.
Italiano nel post partita: "Diciamo che ci siamo adeguati, perché sapevamo. Meno male che ieri siamo venuti a controllare le condizioni del terreno di gioco. Chiaramente non potevamo fare di più: niente rischi, niente pericoli gratuiti. Siamo riusciti a vincerla, a portarla a casa, siamo in vantaggio di un gol. Adesso, permettetemi la battuta, speriamo di asciugare il Dall'Ara, perché ogni volta che giochiamo in casa abbiamo una maledizione. Cercheremo di prepararci bene per questa partita di ritorno, ma soprattutto anche per lunedì in campionato, dove dobbiamo cercare di accelerare un pochettino".
