Viola ok in Europa, La Repubblica (ed. Firenze): "La Fiorentina vince 3-0 in Polonia"

"Impresa viola in Conference: la Fiorentina vince 3-0 in Polonia": questo è uno dei titoli presenti oggi in prima pagina sull'edizione di Firenze de La Repubblica. I gigliati sostanzialmente, a meno di colpi di scena clamorosi, mettono già in ghiaccio la qualificazione agli ottavi dopo la partita d'andata: a segno Ranieri, Mandragora e Piccoli.

Vanoli nel post partita: "Teniamo a questa competizione, ma è normale che da allenatore debba fare delle valutazioni perché sappiamo qual è il nostro cammino in campionato. Faccio i complimenti a dei giocatori che stasera hanno dimostrato di essere parte di qualcosa di importante: abbiamo sudato e sofferto, ma questa sofferenza è stata come quella di Como e sarà come quella che ci porterà in fondo al campionato e alla Conference League".

Il commento del giornalista Angelo Giorgetti:

Va tutto come deve nel freezer polacco, la rotazione basta e avanza per sdraiare il Jagiellonia. Non delude l’atteggiamento della Fiorentina senza molti big lasciati giustamente a riposo: Ranieri, Mandragora e Piccoli firmano una vittoria netta e meritata, in linea con il nuovo periodo di concentrazione totale.

Per il resto è tutto molto improbabile (compresi il terreno di gioco e l’arbitro) in puro stile Conference, della quale da 4 anni apprezziamo soprattutto il lato pittoresco. Anche quello degli allenatori come Siemieniec, di cui ricordiamo la risposta piccata a una domanda fatta alla vigilia da un cronista italiano:’ Come si pronuncia il mio nome? Dopo la partita ve lo ricorderete’. Sarà per la prossima volta, forse.