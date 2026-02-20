La Lazio fa quadrato, Il Tempo: "Sarri isola il gruppo per andare oltre la crisi"
In occasione della prima pagina odierna, Il Tempo dedica uno spazio in taglio alto alle tematiche calcistiche e in particolare ad una delle due formazioni capitoline. Di seguito il titolo proposto dal quotidiano: "La Lazio fa quadrato: Sarri isola il gruppo per andare oltre la crisi". Prosegue, dunque, la stagione sofferta della compagine biancoceleste.
Gli uomini di Sarri vengono dall'ennesima settimana di alti e bassi, iniziata con il passaggio del turno in Coppa Italia e proseguita con il ko in campionato per mano dell'Atalanta. Prosegue la protesta dei tifosi, mentre il tecnico cerca di proteggere i suoi giocatori per arrivare al meglio alla sfida di domani contro il Cagliari.
