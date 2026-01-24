C'è il Cagliari, Corriere Fiorentino titola: "La Viola cerca la seconda vittoria di fila"

Paolo Vanoli e la Viola vogliono creare una distanza importante tra loro e la zona della retrocessione. Questo richiederà una scalata importante già avviata, ma oggi contro il Cagliari al Franchi non ci sarà da sbagliare. "La Fiorentina cerca la seconda vittoria di fila. Vale doppio", il titolo adoperato in taglio alto e in prima pagina dal Corriere Fiorentino stamane. Al momento la truppa gigliata si trova in quartultima posizione in classifica, a pari punti tuttavia con il Lecce (sfiderà stasera la Lazio) e in caso di successo potrebbe agganciare il Genoa.

Anche nella giornata di ieri, Moise Kean non ha preso parte alla seduta di allenamento che la Fiorentina ha svolto al Viola Park in preparazione dell'importantissima sfida salvezza contro il Cagliari in programma oggi, sabato 24 gennaio, alle ore 18 allo stadio Artemio Franchi. Il centravanti gigliato è ancora alle prese con i problemi alla caviglia e dopo aver saltato la trasferta contro il Bologna è oramai quasi certa l'assenza anche domani.

A guidare l'attacco viola ci sarà così ancora una volta Roberto Piccoli, col centravanti ex di turno che proprio al Dall'Ara ha segnato una rete decisiva per le sorti dell'incontro. Che sia l'inizio reale dell'avventura del 24enne originario di Bergamo? Nel match delicato di oggi potrebbe emettere la sentenza da grande ex, visto il passato in terra sarda.