C'è Italia-Israele. Il Messaggero in apertura: "Mondiali in bilico e rischio scontri"

Anche Il Messaggero oggi in edicola in prima pagina si concentra su Italia-Israele, match valido per le qualificazioni al Mondiale 2026 in programma quest'oggi a Udine. Una sfida più che significativa per gli azzurri, che con una vittoria blinderebbero il secondo posto e i play-off visto che la Norvegia ormai è praticamente irraggiungibile ed è a un passo dalla qualificazione diretta alla prossima Coppa del Mondo.

I Mondiali sono ancora in bilico ma la tensione è alta al Bluenergy Stadium e non solo. Udine infatti è più blindata che mai, visto che andrà a ospitare una partita delicatissima anche per le dinamiche internazionali degli ultimi tempi. Il rischio scontri, infatti, è piuttosto alto e rispetto alle altre gare sono attesi meno tifosi. Intanto Gattuso sembra propenso a schierare gli azzurri con un 3-5-2.

La certezza in attacco è rappresentata da Retegui, che andrà a fare coppia con Pio Esposito o Raspadori visto l'infortunio di Kean. Un altro dubbio riguarda il regista, visto che Cristante e Locatelli sono in corsa per una maglia da titolare in un centrocampo completato da Barella e Tonali. Sugli esterni invece spazio per Dimarco e Cambiaso mentre la difesa vista la squalifica di Bastoni verrà guidata da Mancini, con Di Lorenzo e Calafiori a completare la linea davanti a Donnarumma.