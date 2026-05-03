Cagliari al Dall'Ara, La Nuova Sardegna: "Servono punti per blindare la salvezza"
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"Cagliari al Dall'Ara: servono punti per blindare la salvezza": così titola oggi in prima pagina La Nuova Sardegna. I rossoblù sono molto vicini all'obiettivo, ma serve ancora qualche risultato per certificare l'ennesima permanenza in Serie A ottenuta in questi anni. Dall'altra parte il Bologna di Italiano: fischio d'inizio alle 12.30.
Pisacane alla vigilia: "Mancano quattro partite, il nostro campionato si decide adesso. Da qui alla fine dobbiamo fare quanti più punti possibili, per non guardare anche gli altri. Mi concentro su questi ultimi match, consapevole di dover fare punti".
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