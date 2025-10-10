Calcio italiano in crisi? Gasperini al Corriere dello Sport: "Ha ragione Del Piero"

"Ha ragione Del Piero": così titola questa mattina in prima pagina il Corriere dello Sport. Dichiarazioni di Gian Piero Gasperini, intervistato in esclusiva dal quotidiano. Prosegue il tecnico della Roma: "Bisogna tornare a curare la tecnica. In Europa ho capito di aver fatto scuola". Sulla sua esperienza in giallorosso: "In questo club ho trovato una proprietà forte e molto solida, dopo la sosta avremo il piacere di affrontare l'Inter da primi in classifica".

In taglio basso, inoltre, anche l'estratto di un'intervista di Nesta: "Alla Lazio grazie al Corriere. Un annuncio sul giornale - ha detto la colonna difensiva di Milan e Nazionale, oltre che della Lazio di Cragnotti -: così è iniziata la mi avventura i biancoceleste".