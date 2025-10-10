Calcio italiano in crisi? Gasperini al Corriere dello Sport: "Ha ragione Del Piero"
"Ha ragione Del Piero": così titola questa mattina in prima pagina il Corriere dello Sport. Dichiarazioni di Gian Piero Gasperini, intervistato in esclusiva dal quotidiano. Prosegue il tecnico della Roma: "Bisogna tornare a curare la tecnica. In Europa ho capito di aver fatto scuola". Sulla sua esperienza in giallorosso: "In questo club ho trovato una proprietà forte e molto solida, dopo la sosta avremo il piacere di affrontare l'Inter da primi in classifica".
In taglio basso, inoltre, anche l'estratto di un'intervista di Nesta: "Alla Lazio grazie al Corriere. Un annuncio sul giornale - ha detto la colonna difensiva di Milan e Nazionale, oltre che della Lazio di Cragnotti -: così è iniziata la mi avventura i biancoceleste".
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto La vera outsider per lo Scudetto con un potenziale ancora tutto da esprimere. La Roma è prima ma non è (ancora) considerata al pari delle altre: Gasperini però ha ottenuto il massimo con il minimo sforzo e ha due assi nella manica per il titolo
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
