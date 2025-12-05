Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
L'apertura del CorSera (Roma): "Rivincita Lazio. Zirkzee per aiutare Gasp"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:38Rassegna stampa
Stefano Bertocchi

Anche l'edizione odierna di Roma del Corriere della Sera apre oggi la sua prima pagina sul successo della Lazio in Coppa Italia, con la rete di Zaccagni che elimina il Milan agli ottavi e lancia i biancocelesti ai quarti della competizione (dove affronteranno il Bologna campione in carica): "Rivincita Lazio, notte da grande. Zaccagni gol: 'Cera voglia di riscatto'" si legge a centro pagina.

Parlando ai microfoni di Mediaset nell'immediato post partita dell'Olimpico, il capitano della Lazio si è detto soddisfatto per l'obiettivo raggiunto dopo il ko di qualche giorno fa in campionato: "Siamo veramente contenti, c'era tanta voglia di riscatto dopo sabato. Abbiamo fatto veramente una grandissima partita e lavorato di squadra - le sue parole -. Annata difficile, ma siamo compatti e il mister ci indicherà la strada. Finché saremo così, faremo bene".

Nel taglio alto spazio invece alla Roma e alle possibili mosse di mercato per gennaio, con il nome di Joshua Zirkzee che continua a restare in cima alla lista degli obiettivi dei giallorossi: "Zirkzee in pole per aiutare Gasp: ma chi va via?", la domanda che si pone il quotidiano generalista in un box sotto la testata.

