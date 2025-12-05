I crociati salutano la Coppa Italia. La Gazzetta di Parma in apertura: "Bologna ai quarti"

La Gazzetta di Parma oggi in edicola in prima pagina si sofferma anche sulla Coppa Italia e in particolar modo sul Parma, eliminato dalla competizione dopo un derby tutto emiliano. I crociati infatti sono stati sconfitti in rimonta dai campioni in carica del Bologna, che ha risolto la pratica solo nei minuti finali del match. Al Dall'Ara la sfida è stata sbloccata proprio dal Parma, passato in vantaggio dopo tredici minuti grazie a Benedyczak.

Il Bologna tuttavia ha ripreso i ducali già nel primo tempo, firmando il pareggio con Rowe. La sfida sembrava destinata ai tiri di rigore, una possibilità archiviata dal gol di Castro, che ha completato la rimonta dei felsinei staccando il pass per i quarti di finale. Il Bologna quindi cercherà di difendere il titolo vinto qualche mese fa, sfidando la Lazio, reduce dal successo sul Milan, nel prossimo confronto. Discorso diverso per il Parma, il cui sogno di avanzare nella competizione si è infranto soltanto all'ottantanovesimo minuto.

I crociati quindi si concentreranno esclusivamente sul campionato e sulla corsa salvezza, che passerà anche dal prossimo match. Dopo la sconfitta subita al Tardini contro l'Udinese il Parma giocherà in trasferta, visto che lunedì prossimo sarà ospite del Pisa nel posticipo della quattordicesima giornata in programma all'Arena Garibaldi alle ore 15.