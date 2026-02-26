Champions, Atalanta avanti. Il Messaggero: "Mancini e Roma anti-Spalletti. Juve, addio Europa"

Resta svuotato e demoralizzato al triplice fischio dei tempi supplementari Luciano Spalletti, allenatore bianconero, presa consapevolezza dell'eliminazione dalla Champions League per la rete di Victor Osimhen. La Vecchia Signora era riuscita a rifilare tre reti al Galatasaray nei tempi regolamentari, al netto dell'inferiorità numerica per l'espulsione di Kelly, ma alla lunga ha pesato. "Mancini e la Roma gli anti-Spalletti. Juve, addio Europa", il titolo in taglio alto e in prima pagina dedicato da Il Messaggero. Avanti invece l'Atalanta, meritevole di una remuntada sensazionale a Bergamo e del 4-1 vincente sul Borussia Dortmund.

Se ci sia o meno qualche rimpianto, decide il Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini: "No, aspettiamo di finire. Siamo partiti con partite difficili, abbiamo vinto a Bodo e abbiamo visto ieri con l'Inter quanto sia difficile da affrontare. Abbiamo battuto il Benfica, dispiace perché l'obiettivo è esserci sempre agli ottavi. E' il tempo di ripartire dalle cose buone dopo le ultime due settimane difficili".

L’amministratore delegato della Dea, Luca Percassi, ha invece dichiarato: "Quello che ci rende più orgogliosi, come famiglia, sia da parte di mio papà sia da parte di Stephen Pagliuca, è il fatto di essere una famiglia che gestisce l’Atalanta e che corre assieme all’Atalanta. La cosa più bella è vedere il trasporto che lo stadio, anche stasera, è stato in grado di esprimere, vedere quanti bambini sono contenti, quanta partecipazione c’è. Siamo orgogliosi che Bergamo stanotte possa vivere una delle serate più belle della propria storia e questo ci rende veramente felici. Sì, sono commosso perché in questi anni abbiamo vissuto tante partite gloriose, ma penso che quello che è emerso in maniera particolare stasera sia proprio l’Atalanta nella sua interezza. In questi mesi, anche nei momenti di difficoltà, c’è stata tanta gente che ha voluto esprimere sempre supporto alla squadra e alla società, e io li ringrazio di questo, anche di fronte a qualcuno che ha storto il naso. Noi dobbiamo lavorare anche sugli errori, dobbiamo saper ripartire con grande umiltà e con grande convinzione, però stasera siamo orgogliosi che tutto il popolo bergamasco e atalantino possa gioire di una notte speciale. Il fatto che siamo ancora in corsa su tre fronti è la testimonianza di un lavoro enorme, fatto anche passando dagli errori e dagli inciampi, chiamiamoli come vogliamo. Penso che dall’Europa League in poi si sia costruito un percorso che questa sera ci porta a entrare in un’elite di squadre. Entrare nella storia in questa maniera, come abbiamo fatto stasera, è qualcosa di bellissimo."