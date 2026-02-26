Champions agrodolce, La Repubblica: "Impresa Atalanta, Juve beffata in 10"
"Impresa Atalanta, Juve beffata in 10": quello appena citato è un titolo presente oggi in prima pagina su La Repubblica, nello specifico in taglio alto. Si chiude il quadro dei playoff di Champions League, con una sola italiana che passa il turno. Si tratta dell'Atalanta, protagonista di una storica rimonta ai danni del Borussia Dortmund.
Va invece solo vicina all'impresa la Juventus, che chiude i tempi regolamentari contro il Galatasaray avanti 3-0 nonostante l'inferiorità numerica per il rosso a Kelly. La squadra bianconera però cede ai supplementari, piegata dalla rete di una vecchia conoscenza di Spalletti ovvero Osimhen.
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Un miracolo fatto e uno sfiorato. Atalanta da urlo, Juventus quasi: il calcio italiano dà un segnale dopo la delusione del doppio ko dell'Inter. Spalletti merita il rinnovo a prescindere da tutto, è la dirigenza che dovrebbe essere messa in dubbio
