Champions, rimonta sfiorata sul Galatasaray e in 10. QS titola: "Juve, il cuore non basta"

Alla fine i bianconeri non ci sono riusciti. Solo sfiorata la rimonta che avrebbe avuto note gloriose visto il 5-2 dell'andata maturato dal Galatasaray. La banda di Spalletti riesce a trovare 3 reti e a trascinare i turchi ai tempi supplementari, ma l'espulsione di Kelly pesa sulle gambe e la rete di Osimhen all'overtime ha spazzato via ogni dubbio sulla qualificazione: agli ottavi di finale di Champions League ci va il Cimbom. "Juve, il cuore non basta", titola in prima pagina il Quotidiano Sportivo.

Dopo l'eliminazione della Juventus dalla Champions League, Luciano Spalletti non si è presentato, al suo posto però Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy del club, ha parlato a Sky Sport nel post gara: "Il mister è provato come tutti, poi alla fine credo sia giusto parli anche la società in alcuni momenti. I ragazzi hanno dato tutto, il mister con loro. Come ho detto nelle ultime settimane, non c'è mai stato nessun dubbio sul futuro di Spalletti alla Juventus. Ora "purtroppo" avremo qualche settimana libera in più, per mettersi a sedere e condividere i piani futuri e formalizzare tutto a tempo debito".