Dea storica in Europa, L'Eco di Bergamo: "Un'Atalanta da sogno vola agli ottavi"
"Un'Atalanta da sogno vola agli ottavi": non potrebbe esserci titolo migliore per omaggiare i nerazzurri. Lo fa in questo modo L'Eco di Bergamo in prima pagina, per parlare dello straordinario successo per 4-1 con cui la formazione di Palladino annienta il Borussia Dortmund rimontando così il ko per 2-0 dell'andata e accedendo agli ottavi di finale di Champions League. La attende una tra Bayern Monaco e Arsenal.
Il tecnico a fine gara: "Una serata che resterà nella storia. Voglio ringraziare tutti i miei calciatori che si sostenevano a vicenda, così come il mio staff e la società perché mi sta sempre vicino. Un grazie enorme anche ai 23 mila tifosi perché lo stadio oggi era fantastico: la città merita questo".
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Un miracolo fatto e uno sfiorato. Atalanta da urlo, Juventus quasi: il calcio italiano dà un segnale dopo la delusione del doppio ko dell'Inter. Spalletti merita il rinnovo a prescindere da tutto, è la dirigenza che dovrebbe essere messa in dubbio
