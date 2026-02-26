Dea storica in Europa, L'Eco di Bergamo: "Un'Atalanta da sogno vola agli ottavi"

"Un'Atalanta da sogno vola agli ottavi": non potrebbe esserci titolo migliore per omaggiare i nerazzurri. Lo fa in questo modo L'Eco di Bergamo in prima pagina, per parlare dello straordinario successo per 4-1 con cui la formazione di Palladino annienta il Borussia Dortmund rimontando così il ko per 2-0 dell'andata e accedendo agli ottavi di finale di Champions League. La attende una tra Bayern Monaco e Arsenal.

Il tecnico a fine gara: "Una serata che resterà nella storia. Voglio ringraziare tutti i miei calciatori che si sostenevano a vicenda, così come il mio staff e la società perché mi sta sempre vicino. Un grazie enorme anche ai 23 mila tifosi perché lo stadio oggi era fantastico: la città merita questo".