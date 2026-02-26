Emergenza in attacco, Il Romanista così in prima pagina: "Malen necessario"
"Malen necessario": questa mattina, Il Romanista sceglie quello appena citato come titolo principale della prima pagina. L'emergenza in attacco sembra essere senza fine per Gasperini. Tra i tanti infortuni e qualche elemento ancora acerbo, il tecnico si affida all'attaccante olandese arrivato a gennaio dall'Aston Villa. Sarà lui, anche contro la Juventus, a dover trascinare la Roma.
Un altro titolo presente oggi in prima pagina è il seguente: "Dybala a rischio". Come anticipato, non mancano dubbi e assenze per Gasperini. In vista del big match contro i bianconeri possibile forfait di Soulé così come della Joya, resta da valutare Hermoso.
