Chance al Sinigaglia, La Provincia di Como titola: "Col Torino per mettere la freccia"

Nella stagione strepitosa condotta fin qui dal Como, oggi si presenta la chance colossale di sorpassare - quantomeno per il momento - la Juventus in classifica. Se e solo se i biancoblù riusciranno a superare il Torino con un successo al Sinigaglia, nella partita disposta alle ore 15 e valida la 22a giornata di Serie A. "Como-Torino, per mettere la freccia", il titolo adoperato da La Provincia di Como in prima pagina per l'edizione odierna.

Cesc Fabregas, allenatore dei lariani, alla vigilia del match ieri in conferenza stampa ha presentato così la sfida odierna contro il Torino: "Ha un allenatore (Baroni, ndr) che apprezzo molto. Da un po' non ci parlo, ma con la Lazio è andato a fare il corso e ho fatto un colloquio con lui. Mi sembra un grandissimo uomo, poi un grande allenatore con un'esperienza pazzesca. Ha lavorato in grandi società, sta facendo un buon lavoro con il Torino. Squadra molto esperta, con gente che conosciamo molto bene. Coco, Tameze, Ilkhan mi piace molto, Casadei italiano e giovane con tanta prospettiva, Vlasic... esperienza importante la loro, devono fare punti come noi. Dovremo fare una grandissima prestazione".

Il tecnico spagnolo ha poi spiegato che dopo il 3-0 imposto alla Lazio all'Olimpico il rischio di un calo di tensione possa anche esserci: "Questo è sempre un pericolo, sono d'accordo. Quando hai giocato contro una grande squadra, c'è il pericolo che si pensi di essere migliori. Se si farà questo, sarò molto triste. Noi spingiamo tanto su mentalità e continuità. Non c'è partita facile. Non si può mollare mai, non si perde un piccolo dettaglio".