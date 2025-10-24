Che flop per la Roma. Il Messaggero in prima pagina: "Giallorossi sconfitti dal Viktoria Plzen"

"Roma, flop in Coppa e primi fischi". Titola così in prima pagina il quotidiano Il Messaggero, che si concentra sulla sconfitta subita dalla Roma nella terza giornata della prima fase dell'Europa League. I giallorossi sono stati battuti a sorpresa dal Viktoria Plzen, passato con un pesante 1-2 in un Olimpico gremito. I capitolini sono stati beffati dalle reti di Adu e Souare, rispondendo tardivamente nella ripresa con un rigore di Dybala che non è servito a evitare il ko.

La Roma quindi per la prima volta in stagione ha incassato il secondo ko consecutivo, considerando anche quello subito pochi giorni fa sempre in casa contro l'Inter. Un campanello d'allarme che riguarda soprattutto l'Europa, dove i giallorossi qualche settimana fa sono stati sconfitti pure dal Lille davanti al proprio pubblico. La Roma è scivolata fino al ventitreesimo posto, visto che al momento ha ottenuto soltanto 3 punti all'esordio contro il Nizza.

Ieri quindi non sono mancati i fischi per i giallorossi, che nel fine settimana riprenderanno il proprio cammino in campionato. Sull'agenda della Roma c'è la sfida esterna con il Sassuolo, che domenica ospiterà i capitolini nella sfida prevista alle 15 al Mapei Stadium. Una chance troppo ghiotta per gli uomini di Gasperini, pronti a risalire le posizioni in classifica con un risultato positivo, utile per restare a contatto con la zona Champions e il primo posto, al momento occupato dal Milan.