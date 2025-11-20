Chivu e Allegri, supersfida derby. La Gazzetta dello Sport titola: "Scacco a te"

Sarà una partita di scacchi il primo derby stagionale tra Inter e Milan. Tra Cristian Chivu e Massimiliano Allegri, con mosse che potrebbero indirizzare la stracittadina da un lato piuttosto che da un altro. "Scatto a te", il titolo adoperato in prima pagina da La Gazzetta dello Sport: per l'undici titolare, intanto, il tecnico nerazzurro ritroverà dal primo minuto Marcus Thuram in coppia con Lautaro, mentre la mente rossonera potrà fare affidamento sul suo pupillo Adrien Rabiot a centrocampo. Sarà un confronto anche di "cervelli" a centrocampo tra Calhanoglu e Modric.

"All'ultima pallina", il riferimento invece alla Nazionale italiana. Nella giornata odierna, ore 13:30, andrà in scena il sorteggio dei playoff Mondiali: pericolo Svezia, riecco la Macedonia del Nord. Ma il rischio è di pescare anche Romania e Irlanda del Nord in semifinale. Poi tutto cambierebbe qualora gli Azzurri nel mese di marzo sbarcassero nella finale degli spareggi.

"Yildiz vuole la Juve". Parola di Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy bianconero, intervenuto durante il Social Football Summit che si sta svolgendo a Torino. "Rinnovo? Calma. C'è la volontà da parte di tutti: con equilibrio e tranquillità si fa tutto", ha risposto l'ex difensore bianconero, oggi dirigente, a proposito del futuro che attende il numero 10 turco. Perché il contratto odierno è valido fino al 30 giugno 2029, intanto.