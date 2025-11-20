Fiorentina-Juventus, coreografia negata. Il Corriere Fiorentino: "L'ira della Fiesole"

Sabato per Fiorentina-Juventus non ci sarà alcuna coreografia e non per disinteresse della curva Fiesole o per l’amarezza dell’ultimo posto viola, ma per decisione della questura che non l’ha autorizzata. Un divieto che fa alzare la voce ai tifosi che avrebbero voluto, in una gara così importante e sentita, sostenere la squadra in difficoltà. Per questo la curva ha indetto il ritrovo per sabato alle 12.30 in piazza della Libertà da cui poi andare allo stadio in corteo. Il motivo viene ricondotto alla coreografia apparsa lo scorso campionato in occasione proprio della gara con la Juventus a marzo, quando lungo tutto il settore della curva Ferrovia (riservata appunto ai tifosi della Fiesole) apparve la scritta «Juve m...» che fu ritenuta oltraggiosa e difforme da quella autorizzata dalla questura.

Furono infatti momenti di imbarazzo negli uffici di via Zara e il giudice sportivo comminò una maxi multa di 50mila euro alla Fiorentina (tra coreografia, lancio di fumogeni e cori discriminatori) oltre a sanzioni di 166 euro per i tifosi che avevano occupato posti diversi da quello assegnato. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.