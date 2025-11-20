A Cremona Gasperini studia una nuova mossa. Il Romanista titola: "Chance Baldanzi"

Domenica 23 novembre, nel pieno pomeriggio, la Roma spezzerà la pausa nazionali e riaprirà le porte del campionato in trasferta a Cremona. E Gian Piero Gasperini per l'occasione sta pensando di proporre un attacco leggero con una novità dal primo minuto. "Chance Baldanzi", titola in prima pagina Il Romanista: il trequartista italiano numero 35 ed ex Empoli fin dal suo arrivo in giallorosso non ha mai trovato modo di ritagliarsi uno spazio nell'undici titolare, ma tra assenze e perdite importanti la ruota può girare e offrire al giocatore la possibilità.

Infatti Paulo Dybala e Leon Bailey sono ai box per infortunio, ma al contempo sulla strada verso il recupero per tornare a disposizione di Gasperini il più velocemente possibile. buone notizie per Evan Ferguson che è tornato a lavorare in gruppo. Anche Ndicka a disposizione.