Tra Svezia e Macedonia del Nord, l'Italia spera. Corriere della Sera: "Lotteria Mondiale"

La Norvegia è entrata di diritto e con pass diretto ai Mondiali 2026, l'Italia invece dovrà passare dai temutissimi playoff di marzio. Due sfide, tra semifinale e finale, che testeranno la forza di nervi degli Azzurri, fuori dal torneo iridato da due edizioni consecutive. Per evitare di fare tris, serve non fallire agli spareggi. "Lotteria Mondiale", titola nella sezione interna e dedicata allo sport il Corriere della Sera, in edicola oggi.

Infatti, tra le possibili combinazioni, chi pescherà l'Italia? Ci sono diverse ipotesi, tra cui Svezia, Romania, Irlanda del Nord e Macedonia del Nord. Ma Gattuso ribadisce: "Dipende tutto da noi". Quanto ai pericoli nascosti di ciascuna Nazionale, il pericolo più grande da evitare è il tandem offensivo Gyokeres-Isak, mentre Dennis Man è un ex 'italiano', passato dal Parma e in forza dalla Romania. Conor Bradley, invece, con indosso la maglia del Nord Irlanda, è centrocampista o trequartista del Liverpool all'occorrenza.