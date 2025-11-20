Italia, la verità ai playoff Mondiali. Il Messaggero titola: "L'urna del destino aspetta"

Oggi a Zurigo un appuntamento imperdibile. "L'urna del destino aspetta l'Italia", il titolo adoperato nella sezione interna e dedicata allo sport da Il Messaggero. Andranno in scena i sorteggi per i playoff europei di qualificazione ai Mondiali 2026, e la Nazionale di Gennaro Gattuso dovrà sperare di evitare - tra le altre - la Svezia di Gyokeres e Isak.

Come mine vaganti in semifinale gli Azzurri potrebbero pescare anche la Macedonia del Nord, l'Irlanda del Nord e la Romania. Qualora la Nazionale dovesse scollinare in finale, invece, il rischio più grande sarebbe di incrociare la Polonia di Robert Lewandowski e Piotr Zielinski.

Per l'occasione, oggi, sarà l'ex difensore icona nerazzurra Marco Materazzi a estrarre le rivali della Nazionale che scivola nel ranking mondiale: ora è al dodicesimo posto.