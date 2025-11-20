Napoli, meraviglia McTominay. Il Mattino: "Nel mirino ci sono Atalanta e Qarabag"

Il Mattino analizza le prestazioni di McTominay con la sua Scozia. Da una rovesciata Scudetto alla rovesciata Mondiale. Con una magia contro il Cagliari ha spalancato le porte al ritorno del titolo italiano dopo due anni al Napoli. Con un altro prodigio, l’altra notte, all’Hampden Park di Glasgow ha aperto la via agli eroi di Scozia che riconquistano un posto al Mondiale dopo un’assenza di 28 anni. Scott McTominay, Mvp della Serie A e 18° della classifica del Pallone d’oro, lo ha rifatto. E ancora una volta non ha scelto una partita banale, ma quella con gli occhi di tutti addosso.

Ha segnato un gol che per bellezza, importanza e contesto, perché è sempre il contesto a fare la differenza, entra di diritto nella storia del calcio moderno. Il segnale che arriva da Glasgow è una grandiosa notizia per la voglia di riscatto di Conte. Ora nel mirino ci sono Atalanta e Qarabag, i prossimi impegni con il Napoli.