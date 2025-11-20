Genoa, tre scontri diretti per uscire dalla zona rossa. Il Secolo XIX: "Sprint salvezza"

Il Secolo XIX analizza i prossimi impegni del Genoa. Al rientro dalla sosta ci sono almeno tre scontri diretti, oltre al jolly con i nerazzurri: punti preziosi che, se conquistati, possono dare un volto diverso alla classifica del Grifone, al momento ancora deficitaria. Prima la trasferta di Cagliari, il match casalingo con il Verona, il viaggio a Udine e l’Inter al Ferraris.

Nella storia delle rincorse salvezza del Grifone c’è sempre un punto fermo: l’allenatore che subentra e che va a centrare l’obiettivo fa cambiare marcia alla squadra da subito, imprime una svolta decisa e indica la rotta per la salvezza. L’esempio più importante è il Ballardini del 2017, che nelle sue prime cinque partite dopo l’addio di Juric portò a casa ben 10 punti, frutto di tre vittorie, un pareggio e una sola sconfitta. De Rossi ha subito almeno tre scontri diretti per saggiare le qualità temperamentali del suo Genoa.