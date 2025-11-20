Inter-Milan è Lautaro-Leao, tra storia e riscatto. La Repubblica: "È un derby da 10"

La Repubblica, in vista del derby tra Inter e Milan, mette il focus sui due numeri dieci, Lautaro da una parte e Leao dall’altra. La sfida fra nerazzurri e rossoneri sarà anche quella fra Lautaro Martinez e Rafa Leao, i due numeri 10, entrambi al 21° derby. Lautaro ha vinto 11 volte e cercherà sabato la decima rete, che lo porterebbe a superare Sandro Mazzola nella classifica dei marcatori interisti di ogni tempo: a oggi sono entrambi a quota 161 gol totali in nerazzurro. Leao rincorre invece il quarto centro contro i cugini, la vittoria numero 7 e la conferma di un periodo sereno, che è cominciato con l’arrivo di Allegri e potrebbe portare al rinnovo di contratto, in scadenza nel 2028.

Lautaro, abituato a tornare per ultimo alla Pinetina dopo gli impegni con la sua nazionale, questa volta è arrivato per primo, martedì. Segnando in amichevole con l’Argentina contro l’Angola, ha continuato a surfare l’onda che cavalca da prima della sosta, quando contro la Lazio ha interrotto un digiuno in campionato che durava dal 4 ottobre, portando l’Inter in vetta con la Roma. Chi è sempre chiamato a dimostrare qualcosa è Leao. Un tempo era schivo, oggi vuole sentirsi il volto del Diavolo. Soprattutto nel derby.