Chivu pronto a rilanciare Esposito, QS in prima pagina: "Inter con Pio per la fuga"

Sarà l'Inter ad aprire la 22esima giornata di Serie A. La capolista scenderà in campo questa sera a San Siro per sfidare il Pisa nel weekend che vede in agenda anche i due big match Juventus-Napoli e Roma-Milan. E lo farà con Pio Esposito in campo di nuovo da titolare, come anticipato anche dalla prima pagina lanciata oggi in edicola da QS: "Inter con Pio per la fuga. C'è il Pisa, Chivu in vetta vuole dimenticare l'Arsenal".

Dopo la sconfitta in Champions League, anche l'Atalanta vuole tornare alla vittoria. Palladino è pronto alle novità in attacco: "Raspadori e Lookman da titolari. La ricetta di Palladino per l'Atalanta".



In casa Milan il tema caldo rimane sempre il rinnovo di Mike Maignan: "Via ai rinnovi in casa Milan, priorità a Maignan. In primavera di parlerà anche con Pulisic. A gennaio occhi su un difensore e un esterno".