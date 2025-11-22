Cobolli indica la via alla Roma del Gasp, Il Romanista in apertura: "Davis vincere"
TUTTO mercato WEB
"Davis vincere" è il titolo de Il Romanista in apertura con l'ennesimo gioco di parole del quotidiano giallorosso. Dopo una partita epica, terminata 17-15 al tie-break del terzo set, Cobolli trascina l'Italia del tennis alla finale di domani, indicando la strada alla Roma di Gasperini, che negli stessi momenti tornerà in campo a Cremona.
La vigilia - Servirà ancora del tempo per vedere Leon Bailey in campo con la maglia della Roma. L’attaccante giamaicano ha lavorato a parte e non ci sarà a Cremona. Anche Hermoso da valutare.
Articoli correlati
Juventus, c’è anche l’idea Brozovic. Kessié un’altra opportunità. Hojbjerg o Hjulmand per l’estate. Occhi su Mendoza dell’Elche. La Roma forte su Zirkzee. Fiorentina, tutti i nomi per la difesa
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, c’è anche l’idea Brozovic. Kessié un’altra opportunità. Hojbjerg o Hjulmand per l’estate. Occhi su Mendoza dell’Elche. La Roma forte su Zirkzee. Fiorentina, tutti i nomi per la difesa
Le più lette
1 Juventus, c’è anche l’idea Brozovic. Kessié un’altra opportunità. Hojbjerg o Hjulmand per l’estate. Occhi su Mendoza dell’Elche. La Roma forte su Zirkzee. Fiorentina, tutti i nomi per la difesa
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile