Cobolli indica la via alla Roma del Gasp, Il Romanista in apertura: "Davis vincere"

"Davis vincere" è il titolo de Il Romanista in apertura con l'ennesimo gioco di parole del quotidiano giallorosso. Dopo una partita epica, terminata 17-15 al tie-break del terzo set, Cobolli trascina l'Italia del tennis alla finale di domani, indicando la strada alla Roma di Gasperini, che negli stessi momenti tornerà in campo a Cremona.

La vigilia - Servirà ancora del tempo per vedere Leon Bailey in campo con la maglia della Roma. L’attaccante giamaicano ha lavorato a parte e non ci sarà a Cremona. Anche Hermoso da valutare.