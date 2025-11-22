Lollo in bilico, La Repubblica Roma: "Niente rinnovo ma Pellegrini-Gasp è un'intesa perfetta"

"Niente rinnovo ma Pellegrini-Gasp è un'intesa perfetta" scrive La Repubblica Roma in prima pagina quest'oggi. Niente rinnovo del contratto per Lorenzo Pellegrini ma intanto il centrocampista sta diventando uno dei punti di forza della Roma di Gian Piero Gasperini, con il quale il feeling è perfetto.

L'ex capitano era a un passo dall'addio in estate. In scadenza il prossimo giugno ora la partita è aperta: perché il club potrebbe cercare un accordo per rinnovare il contratto, a patto che le pretese siano (molto) più basse di quelle attuali.

Pellegrini guadagna 4,5 milioni di euro netti all'anno, più 1,5 di bonus facili. Quindi circa 6, una cifra che è fuori dalla politica romanista. Qualora dovesse sposare in toto il nuovo progetto giallorosso, ecco che potrebbero esserci progressi davvero sostanziali. Intanto è pronto a giocare da titolare sulla trequarti insieme a Soulé nella gara di Cremona con la Cremonese.