Como favorito per il quarto posto. Il Corriere dello Sport in apertura: "Juve e Roma fuori"

Como favorito per il quarto posto. Il Corriere dello Sport in apertura: "Juve e Roma fuori"
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:08
Filippo D'Angelo

"Juve e Roma fuori". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, che si concentra sulla lotta per il quarto posto che vale l'ultimo slot per la prossima Champions League. Calendari a confronto, a dieci giornate dalla fine il Como sembrerebbe favorito: dalle proiezioni di Opta, infatti, i lariani avrebbero il 37.7% di possibilità di chiudere quarti mantendo la posizione attuale. Segue la Juventus con il 34.7% mentre la percentuale della Roma è pari al 33.9%.

ATALANTA - In prima pagina dedicato ampio spazio anche all'Atalanta, pronta a giocarsi gli ottavi di finale contro il Bayern Monaco. La Dea è l'unica italiana rimasta in corsa nella competizione e questa sera alle 21 sfiderà i tedeschi alla New Balance Arena. Un confronto importantissimo per l'Atalanta, che punta a vivere una notte magica.

INTER - Spazio dedicato anche all'Inter, a due giorni dal derby perso contro il Milan. Ieri infatti c'è stato un lungo confronto tra il tecnico Cristian Chivu e i giocatori. Tanti i temi discussi, come ad esempio l'episodio del presunto rigore non assegnato e il margine di sette lunghezze dal Diavolo. Inter che adesso riprenderà il proprio percorso sabato 14 marzo, ospitando l'Atalanta a San Siro in occasione della ventinovesima giornata.

Editoriale di Ivan Cardia Immagine box laterale di Ivan Cardia Arbitri nel caos, il futuro è il challenge. Bastoni, son fischi: passeranno. Como spettacolo ma non favola: l’Europa sarà un banco di prova. Anche per le bugie delle big
