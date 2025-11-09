Conte atteso all'insidiosa trasferta di Bologna. Cronache di Napoli: "Servono i gol delle punte"
TUTTO mercato WEB
Trasferta ostica per il Napoli questo pomeriggio alle ore 15:00, atteso al Dall’Ara per affrontare il Bologna nella undicesima giornata del campionato di Serie A.
Il Napoli potrebbe sfruttare i passi falsi di Juventus e Milan e allungare in classifica, mettendo poi pressione su Roma e Inter, impegnate in casa rispettivamente alle 18:00 contro l’Udinese e alle 20:45 contro la Lazio.
Antonio Conte vuole ritrovare un successo in campionato dopo il pari di una settimana fa contro il Como e per farlo avrà bisogno dei gol dei propri centravanti, a secco da diverse giornate. L’ultimo gol di una punta lo ha segnato Hojlund e risale allo scorso 5 ottobre contro il Genoa.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Luca Calamai Spalletti ha bisogno di un grande mercato di riparazione. Troppe scelte estive sbagliate. Milan, così non si vince lo scudetto. Come risponderà la squadra agli attacchi di Chivu?
Le più lette
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Rabbia pres. Pontedera dopo il ko con il Guidonia: "Arbitraggio insufficiente, la società valuterà ogni via possibile"
Pronostici
Calcio femminile