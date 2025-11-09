Conte atteso all'insidiosa trasferta di Bologna. Cronache di Napoli: "Servono i gol delle punte"

Trasferta ostica per il Napoli questo pomeriggio alle ore 15:00, atteso al Dall’Ara per affrontare il Bologna nella undicesima giornata del campionato di Serie A.

Il Napoli potrebbe sfruttare i passi falsi di Juventus e Milan e allungare in classifica, mettendo poi pressione su Roma e Inter, impegnate in casa rispettivamente alle 18:00 contro l’Udinese e alle 20:45 contro la Lazio.

Antonio Conte vuole ritrovare un successo in campionato dopo il pari di una settimana fa contro il Como e per farlo avrà bisogno dei gol dei propri centravanti, a secco da diverse giornate. L’ultimo gol di una punta lo ha segnato Hojlund e risale allo scorso 5 ottobre contro il Genoa.