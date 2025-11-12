Conte torna al lavoro, Cronache di Napoli: "Primo confronto con i senatori"
Nella prima pagina di oggi, Cronache di Napoli riserva un importante spazio alle vicende della formazione azzurra. Momento non facile per i partenopei, tra i risultati deludenti e le dichiarazioni esplosive di Conte (addirittura, nel corso della giornata di lunedì, si era diffusa la voce delle possibili dimissioni del mister. Tutto rientrato, grazie all'intervento di De Laurentiis con un post sui social).
Il titolo odierno scelto da quotidiano è il seguente: "Conte torna al lavoro, primo confronto con i senatori rimasti a Castel Volturno". Il primo obiettivo comune è superare il turno in Europa: la qualificazione ai play-off vale venti milioni. In Champions il Napoli non può più sbagliare, mentre in campionato è comunque a ridosso delle prime.
