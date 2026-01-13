Cremonese stesa, Spalletti terzo. QS in prima pagina: "Juve, manita per sognare"

Non è stato un calcio di rigore a fermare Kenan Yildiz, che dopo aver centrato il palo a tu per tu con Audero ha poi ribadito in porta il settimo sigillo personale della stagione di Serie A. "Juve, manita per sognare", il titolo prescelto in prima pagina dal Quotidiano Sportivo stamane: la Cremonese viene spazzata via dai bianconeri di Spalletti all'Allianz Stadium, finisce 5-0: così la Vecchia Signora si riporta al terzo posto in classifica, a 4 lunghezze di ritardo dall'Inter capolista.

Luciano Spalletti, allenatore in carica, ha commentato così in conferenza stampa post-vittoria: "Che voto darei alla Juventus? Un buon voto ma non altissimo perchè ci sono tante cose che si potevano darci un altro step in avanti. Poi quando c'è entusiasmo a volte si chiama anche della buona sorte dalla nostra parte come stasera e contro il Sassuolo. Però la squadra ha fatto partite e per noi non è semplice essere così continuativi nelle partite. Io darei un bel 7 stasera".

Davide Nicola, tecnico della Cremonese, ha invece dichiarato: "Salvo tutto perchè è una partita che ci permette di apprendere. Il primo gol ci ha fatto innervosire, perchè eravamo partiti bene creando buone trame di gioco. Poi abbiamo avuto una potenziale occasione con Zerbin e subito abbiamo preso una ripartenza del secondo gol. Il primo gol della Juventus nasce da un fallo su Yildiz che io non ho visto. Però questo serve a tutti noi per apprendere. Dopo il 2-0 non siamo riusciti a giocarla con l'energia giusta e non riuscivano a vincere i duelli ed è diventata una partita dove dovevamo stare attenti a non andare oltre. Non facciamo drammi e dobbiamo mantenere una costante disciplina anche nei momenti difficili. Tutto ci serve".