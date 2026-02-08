Cuesta oggi a Bologna nel lunch match. Gazzetta di Parma: "C'è Strefezza, out Estevez"

Il derby emiliano rappresenta per il Parma un’occasione cruciale per provare a rialzare la testa dopo un periodo complicatissimo sul piano dei risultati. Nel lunch match delle 12:30 della 24ª giornata di Serie A, il palcoscenico del Dall’Ara ospiterà la sfida tra i crociati e il Bologna, in una gara che per la squadra di Carlos Cuesta sa tanto di esame di maturità.

Il Parma arriva a questo appuntamento reduce da due sconfitte consecutive molto pesanti contro Atalanta e Juventus, partite in cui i ducali hanno incassato quattro gol in entrambe le occasioni, mostrando evidenti difficoltà soprattutto nella fase difensiva. Un doppio stop che ha lasciato il segno e che rende il derby un passaggio fondamentale per invertire la rotta e ritrovare fiducia. Di fronte ci sarà un Bologna anch’esso in difficoltà, reduce da tre ko di fila che hanno fatto scivolare la squadra di Vincenzo Italiano fino al decimo posto in classifica, ormai distante dalle zone nobili. Un dato che però non deve trarre in inganno il Parma, chiamato a una prestazione di carattere anche contro la storia recente.

Le statistiche, infatti, non sorridono ai ducali: il Parma non riesce a uscire dal capoluogo emiliano con i tre punti addirittura dal dicembre 2012, oltre quattordici anni fa. Un tabù da sfatare, che rende il derby ancora più carico di significati e che potrebbe trasformarsi nell’occasione giusta per dare una svolta a una stagione fin qui segnata da troppi bassi.