De Laurentiis trema, CorSport: "Spalletti verso l'addio: il tecnico vuole lasciare il Napoli"

Luciano Spalletti sembra deciso. Lo strappo con De Laurentiis sembra ormai netto, tanto che il tecnico di Certaldo vorrebbe interrompere qui la storia col Napoli. Ne è certo il Corriere dello Sport, che rivela come il presidente degli azzurri sia alla ricerca disperata di un modo per riallacciare i rapporti con il mister toscano, deciso però a cambiare aria nonostante l'anno di prolungamento scattato per volere di ADL.

La cena di una settimana fa non è bastata, la storia tra le due parti è ai ferri corti. Troppa la delusione dichiarata di Luciano per la poca importanza palesata dal presidente in seguito allo Scudetto, infatti ieri il mister non ha nemmeno preso parte alla conferenza stampa di presentazione del ritiro di Dimaro, sebbene fosse previsto. Aurelio De Laurentiis dal canto suo non vuole perdere l'eroe del Tricolore e nel suo ideale vorrebbe proporre a Spalletti un contratto fino al 2025 a caccia della Champions League, ma ormai sembra troppo tardi per ricucire i rapporti.