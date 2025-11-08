De Rossi si presenta al Genoa, Il Messaggero: "Io qui con amore. Non sono freddo"
TUTTO mercato WEB
"De Rossi si presenta al Genoa: Io qui con amore. Non sono freddo" scrive Il Messaggero in prima pagina quest'oggi dedicando spazio alla nuova avventura dell'ex bandiera romanista Daniele De Rossi. Dopo l'esperienza con la Roma, per DDR un'importante avventura sulla panchina del Genoa.
L'ex centrocampista dovrà provare a risollevare le sorti del Genoa che occupa gli ultimi posti della classifica e lotta per la salvezza: "La Roma è la storia di una vita, il Boca molto importante. Io però non voglio passare a Genova col Genoa così da spettatore che timbra il cartellino e se ne va. Mi farebbe piacere andarmene fra qualche anno con un'altra tifoseria che mi vuole bene" le sue parole.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, si ripensa a Frattesi. David a gennaio può partire: Chelsea e Tottenham alla finestra. Milan, occhio anche a Fullkrug e Sorloth. Napoli, torna l’ipotesi Miretti. E per l’attacco c’è l’idea Alisson Santos
Le più lette
2 Juventus, si ripensa a Frattesi. David a gennaio può partire: Chelsea e Tottenham alla finestra. Milan, occhio anche a Fullkrug e Sorloth. Napoli, torna l’ipotesi Miretti. E per l’attacco c’è l’idea Alisson Santos
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Pronostico Juventus-Torino, la storia è dalla parte dei bianconeri: 30 anni senza vittorie granata in trasferta
Calcio femminile