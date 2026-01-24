Dimash entra e trasforma l'Inter, Corriere dello Sport in apertura: "Sapore Dimarco"

"Sapore Dimarco" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi commentando così la roboante vittoria in rimonta dell'Inter sul Pisa. La doppietta iniziale di Moreo ha illuso la formazione toscana, travolta poi dalla squadra di Chivu. Decisivo l'ingresso dell'esterno, gol e 2 assist: asfaltato il Pisa, Chivu in fuga a +6 sul Milan e a +9 sul Napoli.

Spazio poi agli altri temi del campionato. Alle 18 a Firenze il ricordo al Franchi per Rocco Commisso: "Nel nome di Rocco, i brividi a Firenze", scrive il quotidiano. Due i big match di giornata: Juventus-Napoli e Milan-Roma, entrambi in programma domani