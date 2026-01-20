Disastro Lazio con il Como, Il Tempo in apertura: "Fabregas castiga il maestro"

Si parla anche di calcio oggi in prima pagina su Il Tempo che, nello specifico in taglio alto, dedica un titolo alla sponda biancoceleste della capitale: "Disastro Lazio con il Como: Fabregas castiga il maestro". Finisce 0-3 per i lariani, a segno Baturina subito e poi doppietta di Nico Paz (che sbaglia anche un calcio di rigore). La formazione di Sarri esce tra i fischi.

Il tecnico biancoceleste a fine partita: "Quando prendi gol dopo due minuti contro squadre che palleggiano così diventa complicato. Il primo tempo però è stato meno brutto di quanto dice il risultato, la domanda da farsi è perché su soli tre ingressi loro in area di rigore abbiamo subito due gol e un rigore. Con Cancellieri sullo 0-1 abbiamo avuto una palla per pareggiare e sullo 0-2 un'altra per rientrare in partita. Sullo 0-3 il divario tecnico emerge, ma la partita è stata condizionata dal vantaggio in apertura. Dispiace perché giovedì mattina avevamo lavorato esattamente su questa loro palla lunga".