Domani c'è Juventus-Napoli, Il Mattino: "Conte, Spalletti e i destini incrociati"

"Conte, Spalletti e i destini incrociati" scrive Il Mattino in prima pagina quest'oggi. Domani la sfida Juve-Napoli, molto più di un duello Champions. Conte contro la Juve e Spalletti contro il Napoli: in questi 90 minuti ci sono pezzi di vita, storie di uomini e di allenatori, addii consumati non troppo facilmente.

Juventus e Napoli hanno scelto di preparare il big match dello Stadium di domenica pomeriggio alle 18, cruciale per entrambe, in silenzio. Non ci saranno le conferenza stampa dei due allenatori.

Il silenzio di Antonio Conte era previsto e, per certi versi, nell’ordine delle cose. Ma per una volta non ci sarà nemmeno la conferenza stampa di Luciano Spalletti: inizialmente annunciata alle 16, è poi stata cancellata. Nessuna spiegazione ufficiale, per quella che è a tutti gli effetti una rarità in casa bianconera.