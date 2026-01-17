Domani il derby dell'Appennino, il Corriere di Bologna: "Il Bologna è tornato, ora si riprenda il Dall'Ara"

"Il Bologna è tornato, ora si riprenda il Dall'Ara" è il titolo che campeggia questa mattina nel taglio basso della prima pagina del Corriere di Bologna. Dopo la vittoria di Verona, che ha riportato i 3 punti in casa rossoblù in seguito a un periodo complesso, il Bologna vuole tornare a vincere in casa, dove una vittoria manca da 70 giorni.

L'occasione è quella del Derby dell'Appennino contro la Fiorentina, che si giocherà domani pomeriggio alle 15:00. Per l'occasione ci sarà anche Nicolò Cambiaghi al quale è stata ridotta la squalifica da due a una giornata dopo il ricorso del club.