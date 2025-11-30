Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Juventus-Cagliari, Yildiz quando tira suonano le campane e nessun rigore su Gaetano, parola di Marelli

Le parole di Luciano Spalletti nel post gara Juventus-Cagliari (2-1)
Prima lo guardavo da fuori e ora da dentro le vedo e le sento tutte.
Deve andare dove gli pare perché è più bravo di quello che gli posso dire io.
Lo metto come trequartista di sinistra, un po' di qui e un po' di là e raccatto ogni cosa.
È chiaro che se sta un po' più dentro è più vicino alla porta, mentre aperto ha l'uomo che lo salta e ti fa far gol.
Mi garberebbe che stesse un po' più centrale perché appena tira suonano le campane a morto.
David sereno? Penso di sì, ha un equilibrio top come persona. Io non posso promettere a tutti di farli giocare sempre 90 minuti, non vorrei lo disturbasse questo. Openda era ancora un po' affaticato, siamo andati a giocare una partita difficile lassù contro una squadra con cui tutti lasciano le penne.

Il commentatore arbitrale di Dazn Luca Marelli, ha commentato l'episodio Kostic-Palestra durantre Juventus-Cagliari.

''L'unico episodio accaduto durante la partita avviene dopo 25 secondi nell'area della Juventus: cadono in area sia Kostic che Palestra. L'arbitro lascia correre, poi fischia una punizione a favore della Juventus, per trattenuta di Palestra su Kostic. Come vediamo, effettivamente, la prima trattenuta è di Palestra fuori area, dopodiché c'è un contatto, c'è anche un contatto basso, ma è un contatto che avviene fuori area, motivo per cui il Var non poteva intervenire. Detto ciò, a mio parere è corretto aver fischiato fallo a favore della Juventus per la trattenuta di Palestra, che è il primo a trattenere. L'unico errore che imputo a Crezzini, è quello di aver fischiato tardi, dando adito a qualche polemica. Polemiche che comunque sono molto, molto soffuse, proprio perchè il contatto basso, tra i piedi, avviene fuori area, pertanto il Var non poteva intervenire. Per quanto riguarda il tocco di mano al 93esimo minuto, come vediamo, c'è un colpo di testa, o meglio, sembra un colpo di testa da parte di Gaetano, che reclama un possibile fallo di mano - braccio destro - da parte di Miretti. In realtà Miretti non tocca il pallone, il contatto con la mano è dello stesso Gaetano, il giocatore del Cagliari colpisce il pallone con il braccio sinistro, pertanto non c'erano gli estremi per il calcio di rigore, dato che Miretti non ha neanche toccato il pallone col braccio".

