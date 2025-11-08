Emergenza azzurra, Cronache di Napoli: "Spinazzola-Gilmour non recuperano. ADL duro sullo stadio"
TUTTO mercato WEB
"Napoli, Spinazzola-Gilmour non recuperano. ADL duro sullo stadio" scrive Cronache di Napoli in prima pagina quest'oggi. Elmas titolare anche domani nella gara tra il Bologna e il Napoli. Antonio Conte dovrà rinunciare al laterale Spinazzola e al centrocampista Gilmour.
“Lo stadio Maradona è un cesso”. Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, non le manda a dire dal palco del Football Business Forum organizzato ieri in SDA Bocconi: "Anche il PSG gioca in uno stadio non di sua proprietà. Ma pagando la stessa cifra che il Napoli paga al comune di Napoli loro hanno uno stadio che fattura 100 milioni l’anno. Noi paghiamo per avere lo stadio un giorno prima dell’evento, il giorno dell’evento, pulirlo il giorno dopo e riconsegnarlo".
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, si ripensa a Frattesi. David a gennaio può partire: Chelsea e Tottenham alla finestra. Milan, occhio anche a Fullkrug e Sorloth. Napoli, torna l’ipotesi Miretti. E per l’attacco c’è l’idea Alisson Santos
Le più lette
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Pronostico Juventus-Torino, la storia è dalla parte dei bianconeri: 30 anni senza vittorie granata in trasferta
Calcio femminile