En-Nesyri a un passo dal bianconero, La Stampa in prima pagina: "Colpo Juve"
Nella prima pagina sportiva dell'edizione odierna de La Stampa si parla del mercato della Juventus, alla ricerca di un attaccante da regalare a Spalletti e individuato in Youssef En-Nesyri, classe '97 marocchino in forza al Fenerbahce. Secondo il quotidiano torinese si tratta di un'operazione dal costo complessivo di circa 25 milioni di euro: "Colpo Juve - titola il giornale -. Il ds Ottolini a Istanbul: l'operazione En-Nesyri è in chiusura. Al Fenerbahce 5-6 milioni per il prestito, riscatto a 19 più bonus".
Gli altri obiettivi di mercato bianconeri elencati da La Stampa sono invece Juanlu del Siviglia per puntellare la difesa (pronta la richiesta per il prestito), mentre come vice Yildiz il nome nuovo è quello di Gboho, classe 2002 del Tolosa. Mateta osserva invece lo sviluppo della questione En-Nesyri e spera in un altro rilancio della Juventus.
