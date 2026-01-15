Esposito in gol, l'Inter va a +6 sul Napoli. Il Corriere dello Sport apre: "Pio tutto"
"Pio tutto": questo è il titolo principale della prima pagina del Corriere dello Sport. L'Inter stacca il Napoli: Chivu va a +6. Muro Parma: conte fa 0-0. Esposito piega il Lecce (1-0), stasera il Milan. Cristian vola: 22 punti nelle ultime 8 giornate. L'attaccante entra e gela DiFra: 4° gol stagionale. Il Var toglie l'1-0 a McTominay, parate super dell'esordiente Rinaldi. Max a Como per il -3.
Spazio anche al mercato, con il seguente titolo: "Malen abbraccia la Roma e gioca". Affare da 27 milioni: Gasp è pronto a lanciarlo domenica in casa del Torino. Pressing su Fortini.
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
