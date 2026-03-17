Nove gare alla fine. Il Mattino in prima pagina sul Napoli: "Volata Champions"

"Volata Champions". Titola così in prima pagina Il Mattino, che si concentra sul Napoli e sulla corsa alla Champions League. Gli azzurri hanno accorciato il margine sul secondo posto, sfruttando la vittoria in rimonta sul Lecce. I partenopei infatti si sono portati a quota 59, mettendo a segno la terza vittoria di fila in campionato e mantenendo il margine di sei lunghezze sulle inseguitrici. Il Napoli vuole blindare uno dei primi quattro posti ma guarda anche al secondo gradino del podio, momentaneamente occupato dal Milan.

Gli azzurri infatti sono soltanto a -1 dal secondo posto, avendo sfruttato anche l'ultimo ko subito dal Diavolo in casa della Lazio. Molto più complessa ma non impossibile un aggancio sull'Inter, primatista del campionato a +9 sugli azzurri. Nelle prossime nove gare, quindi, il Napoli sarà chiamato ad una vera e propria volata per chiudere al meglio la stagione. Il duello principale chiaramente sarà con il Milan, con cui gli azzurri si stanno giocando la seconda fila che varrà ovviamente l'accesso in Champions.

Il percorso degli azzurri adesso proseguirà a Cagliari, dove la formazione di Antonio Conte sarà di scena venerdì sera nel posticipo della trentesima giornata. Una vittoria consentirebbe al Napoli di sorpassare almeno per una notte il Diavolo, che poi scenderà in campo direttamente sabato. Il Milan infatti dopo il ko dell'Olimpico tornerà a giocare a San Siro, sfidando il Torino.