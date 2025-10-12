Estonia ko per 3-1, l'apertura in prima pagina di Tuttosport: "Italia, così ci crediamo"
"Italia, così ci crediamo". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport. L'Italia si è imposta per 3-1 sull'Estonia nel match valido per le qualificazioni al prossimo Mondiale. A segno Kean, Retegui e Pio Esposito ma la Norvegia si è imposta 5-0 su Israele confermando di fatto il primo posto. Gli azzurri dovranno conquistarsi i playoff per poi giocarsi la qualificazione al prossimo Mondiale.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Luca Calamai Haaland ci condanna ai play off. Con Israele una vittoria che non da gioia. Allarme Kean, applausi per Pio. Tutto il calcio italiano deve dare una mano a Gattuso sperando che spunti una stellina
Le più lette
1 Haaland ci condanna ai play off. Con Israele una vittoria che non da gioia. Allarme Kean, applausi per Pio. Tutto il calcio italiano deve dare una mano a Gattuso sperando che spunti una stellina
Primo piano
Daniele Di Donato: "Ascoli, Tomei valore aggiunto. Il derby con la Sambenedettese sarà uno spettacolo"
Serie A
Serie B
Serie C
Rimini, D’Alesio: "Con i ragazzi e il lavoro, non il contrario. Stiamo ritrovando ordine e identità"
Calcio femminile