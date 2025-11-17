Figuraccia Italia a San Siro, La Repubblica in prima pagina: "Ne prende 4 dalla Norvegia"

"Figuraccia Italia. Ne prende 4 dalla Norvegia" scrive La Repubblica in prima pagina quest'oggi. Dopo il 3-0 di Oslo dello scorso 6 giugno, l'Italia ha perso anche a San Siro, travolta nella ripresa dopo l'iniziale vantaggio di Pio Esposito. Haaland e compagni hanno ribaltato la gara passeggiando poi sugli azzurri nel finale.

Gli azzurri nella loro storia non avevano mai perso in casa una gara di qualificazione ai Mondiali. Tra 130 giorni saremo in campo per la semifinale play-off, sedici squadre per quattro posti. Giovedì alle 13 il sorteggio: in semifinale la nazionale di Gattuso può trovare Svezia, Irlanda del Nord, Romania, Macedonia (o Galles).

"Ci sono state due partite. Nel primo tempo la squadra ha fatto una buonissima partita, non gli abbiamo mai dato campo. Nel secondo abbiamo fatto una fatica pazzesca. C'è tanta delusione, i ragazzi si meritavano una serata diversa e invece abbiamo sbagliato tutto e loro ci hanno fatto del male" le parole di Rino Gattuso dopo la gara.